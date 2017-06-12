英国退欧谈判下周启动 但可能不在6月19日--脱欧事务大臣

戴维斯所在的保守党在上周大选中未能赢得议会多数席位。他表示，英退谈判将在下周的某个时点启动。6月19日当天，保守党要向议会提交政策计划。

“基本上讲，第一波谈判将在下周开始。”戴维斯对Sky News说道。

“我的常务秘书目前就在布鲁塞尔，今天就在与欧盟官员讨论细节问题。谈判或许不会在周一开启，因为当周英国政府将向议会公布政策计划，我要参加该活动并讲话。”（完）