英国退欧谈判下周启动 但可能不在6月19日--脱欧事务大臣

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周一表示，英国退出欧盟的正式谈判可能不会按计划在6月19日启动，因为在同一天，英国政府将向新议会公布政策计划。
戴维斯所在的保守党在上周大选中未能赢得议会多数席位。他表示，英退谈判将在下周的某个时点启动。6月19日当天，保守党要向议会提交政策计划。
“基本上讲，第一波谈判将在下周开始。”戴维斯对Sky News说道。
“我的常务秘书目前就在布鲁塞尔，今天就在与欧盟官员讨论细节问题。谈判或许不会在周一开启，因为当周英国政府将向议会公布政策计划，我要参加该活动并讲话。”（完）
(编译 高琦 审校 汪红英)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。