英国首相特雷莎·梅将在2017年初提出更多退欧策略纲要

路透伦敦12月20日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二表示，明年初将提供更多的英国退出欧盟纲要，突显出其政府不是打算筛选一些欧盟会员资格，而是要建立新的关系。

特雷莎·梅在答覆议员问题时，基本没有提供更多英国退欧计划的细节，只是重申她希望能争取到最好的协议，且她的协商立场不会有所妥协。

在被逼问她是否将提供国会更多她对英国未来和欧盟的关系看法时，特雷莎·梅表示，她会在明年初时发表一场演说。

“新年初时我将会发表演说，进一步陈述我们的方法，陈述我认为英国可以利用的机会，利用这个过程来建立真正全球化的英国，可以拥抱全世界并和世界各国进行贸易，”她表示。

“我们现在必须要说的是...我们将要离开欧盟，我们需要和欧盟协商新的关系。这并非是试图去复制几个会员资格，而是要找出我们的新关系。”

当被问及是否支持设置一段过渡期、协助企业在此过程中顺畅运作，她表示可能会有一段调适期。英国企业担心退欧后可能从“悬崖边缘”跌落，进入不确定的贸易环境。

“一旦就新关系达成共识，做为协商的一部份，我们必须处理这个适应新关系的实际问题，”她表示，并称政府也将面临重大改变。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)上周对设置一段过渡期的想法表示支持，而特雷莎·梅显然极力避免使用“过渡期”这样的措辞。

“我们将讨论是否需要一个履行阶段，”她表示。(完)