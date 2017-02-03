焦点：退欧白皮书显示英国将尽力磋商 争取与欧盟平和分手

2月2日，图为英国政府发布的退欧白皮书。 REUTERS/Peter Nicholls

路透伦敦2月2日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周四表示，将竭尽全力与欧盟协商并达成一个互惠的分手协议，在一份官方政策文件中提出了英国政府的退欧策略。

发表退欧“白皮书”，是英国首相特雷莎·梅努力让议员们继续支持自己退欧策略的努力的一部分。

英国未来与欧盟之间建立何种关系的问题，已导致英国议会意见分歧。在去年6月退欧公投时，多数议员支持英国留在欧盟。一些议员担心，特雷莎·梅正在带领英国走上混乱的退欧之路，缺乏有关未来经济及安全合作的策略框架。

戴维斯在发布白皮书时为英国政府辩护。批评者说政府没有给议员时间来研究这份退欧白皮书。有些议员表示，这份文件除了重申特雷莎·梅说过的话，没有提供什么新的具体内容。

“我们将寻求新的战略伙伴关系，要尽力达成一个大胆且具雄心的自由贸易及关税协议，要能确保实现最大程度的商品和服务自由及零摩擦贸易。”戴维斯在议会表示。

“那将符合我们的共同利益。”

**分阶段实施**

戴维斯重申了特雷莎·梅优先考虑的谈判重点，她希望在3月底前启动谈判。白皮书提出了英国政府对退欧程序看法的部分细节，可看出其希望分阶段实施。

特雷莎·梅的发言人表示，有关“实施阶段”的长短，各领域将有所不同。

英国金融业乐见分阶段实施的提案，这样企业将再有几年时间来适应，但他们也称，白皮书对于政府希望获得什么样的单一市场准入条件，并未提供多少细节。

摩根大通经济学家巴尔(Malcolm Barr)称，分析流于肤浅且缺乏细节，这很令人担心。

数位反对派议员也表示，关于英国退欧计划，政府将议会蒙在鼓里。这是针对特雷莎·梅的再度批评，此前特雷莎·梅曾表示她不想泄露自己的谈判资本。

“数月来我们一直在呼吁拿出一个计划...到现在这么晚了才拿出了个白皮书，已没时间问什么有意义的问题，这完全叫人没法接受，”反对党工党的英国退欧事务发言人Keir Starmer称。

面对给予议会在退欧计划上更多发言权的压力，特雷莎·梅被迫按照英国最高法院的裁决拟出新的议案，以获得权力启动里斯本条约第50条、启动谈判。

由于在议会占多数席位，特雷莎·梅周三扫清了上述议案的第一个立法障碍，但下周这一新议案还要面对议员们更严格的审视。(完)