英国退欧白皮书强调首相特雷莎·梅的优先事项

路透伦敦2月2日 - 英国政府周四公布“白皮书”政策文件，为未来退出欧盟的磋商拟订计划。

该长达77页的白皮书重申了英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上个月演说中所拟订的12个优先事项，包括了英国将寻求与欧盟达成全面的自由贸易协议，但没有一个无限的过渡状态。

其并称，任何新的安排，例如有关退欧后的移民控制和关税系统等安排，逐渐推行所需要的时间可能长短不一。(完)