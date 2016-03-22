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时事要闻 | 2016年 3月 22日 星期二 17:36 BJT

英国首相卡梅伦将就布鲁塞尔事件召开危机应对会议

路透伦敦3月22日 - 英国首相卡梅伦周二表示，他将召开一个危机应对会议，针对之前在比利时首都布鲁塞尔发生的连环爆炸。

“我对布鲁塞尔发生的事件感到震惊和关切。我们将尽一切所能提供帮助。”卡梅伦在推特上表示，并称他将召开内阁办公室简报室(COBRA)危机应对委员会的会议。

“我将在今早晚些时候就布鲁塞尔事件召开COBRA会议。”卡梅伦补充道。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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