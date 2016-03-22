英国首相卡梅伦将就布鲁塞尔事件召开危机应对会议

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦3月22日 - 英国首相卡梅伦周二表示，他将召开一个危机应对会议，针对之前在比利时首都布鲁塞尔发生的连环爆炸。
“我对布鲁塞尔发生的事件感到震惊和关切。我们将尽一切所能提供帮助。”卡梅伦在推特上表示，并称他将召开内阁办公室简报室(COBRA)危机应对委员会的会议。
“我将在今早晚些时候就布鲁塞尔事件召开COBRA会议。”卡梅伦补充道。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。