焦点：英国财政大臣缺乏实现预算盈余计划的行动空间

2016年3月16日，英国财政大臣奥斯本在唐宁街11号门前展示其“红箱”。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦3月17日 - 经济学家周四表示，英国财政大臣奥斯本若不大幅加税或进一步削减支出，顺利推进预算盈余计划恐怕缺乏回旋余地。

奥斯本周三发布年度预算报告，仍计划到2020年底使英国公共财政恢复盈余，尽管经济前景变得更加疲弱。

该计划的命运看来愈发仰仗前景进一步下滑的英国经济。经济增长前景最近几个月已经明显变差。

“如果我是财政大臣，恐怕会因此彻夜难眠，”主要进行预算分析的智囊机构Institute for Fiscal Studies主管Paul Johnson表示。

英国预算责任办公室(OBR)将截至2020年的未来几年经济平均增速预估从11月预计的2.4%调降至2.1%，指因生产率疲弱。

Johnson称，下次在2016年底公布预算更新报告时还可能再次调低经济预估。

“如果财政预估再次下调类似幅度，而大臣阁下又确实希望保留达成目标的希望...那当然需要更多货真价实的政策改变，”他说。

奥斯本将恢复财政盈余作为他首要考虑的问题，并为自己建立起公共财政坚定守护者的声誉，藉此帮助保守党赢得去年的全国选举。然而，随着经济放缓，奥斯本出任下届英国首相的机率已经降低。

他周三表示，今年有一项财政目标将无法达成，而且也不能让公共债务与经济产出之比继续下降。

为避免偏离恢复财政盈余的轨道，奥斯本计划以比之前几年大得多的幅度压缩2019/20年度支出，同时还考虑改变企业税收流动等会计手段。

一些经济学家表示，这些举措与奥斯本希望树立的审慎形象形成反差。

“财政规则的关键是要提高公信力。靠一次性的会计花招来满足要求，这样做完全失去了意义，”英国国家经济社会研究院(NIESR)研究员Jonathan Portes说。

汇丰控股的经济分析师Simon Wells表示，如果经济进一步放缓，奥斯本的选择看来有限。“最终得到的是一个越来越不可信的预估，从本质上来说，你进行了选择，却把痛苦留到了日后。”(完)