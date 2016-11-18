英国财政大臣哈蒙德或将在下周宣布“尽量稳妥的”预算计划

路透伦敦11月18日 - 英国议员Stephen Hammond称，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)可能将在下周宣布“尽量稳妥的”预算计划，其中不含大规模税收或支出项目，哈蒙德还将避免设定硬性的将赤字转为盈余的目标。

Stephen Hammond对英国广播公司(BBC)称，哈蒙德周三不会宣布大幅增加开支以帮助英国经济度过脱欧造成的不确定阶段。

“我认为，以为哈蒙德要奉行凯恩斯经济学的人可能都不太了解他的经济理念，”Stephen Hammond 说道。

英国新政府曾表示，将放弃前任财政大臣奥斯本的在2019/20财年之前实现预算盈余的目标，但仍将推进缩减赤字。(完)