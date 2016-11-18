英国财政大臣哈蒙德或将在下周宣布“尽量稳妥的”预算计划

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦11月18日 - 英国议员Stephen Hammond称，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)可能将在下周宣布“尽量稳妥的”预算计划，其中不含大规模税收或支出项目，哈蒙德还将避免设定硬性的将赤字转为盈余的目标。
Stephen Hammond对英国广播公司(BBC)称，哈蒙德周三不会宣布大幅增加开支以帮助英国经济度过脱欧造成的不确定阶段。
“我认为，以为哈蒙德要奉行凯恩斯经济学的人可能都不太了解他的经济理念，”Stephen Hammond 说道。
英国新政府曾表示，将放弃前任财政大臣奥斯本的在2019/20财年之前实现预算盈余的目标，但仍将推进缩减赤字。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。