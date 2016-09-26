英国公投退欧后大多数企业CEO考虑将业务转移至海外--调查

路透伦敦9月26日 - 周一公布的一份调查显示，在英国公投决定退出欧盟后，四分之三的英国企业执行长(CEO)在考虑将业务转移至海外。

毕马威会计师事务所(KPMG)对100家英国企业CEO的调查显示，86%的受访者对所在企业的增长前景有信心，69%的受访者对未来三年英国经济前景有信心。这些企业的营收介于1亿-10亿英镑(1.3-13亿美元)。

但是，76%的受访者表示，受6月23日英国公投退欧影响，他们在考虑是否把总部或业务转移到海外。

“CEO们通过应急计划来应对目前大量不确定性，”KPMG英国业务主席Simon Collins表示。

“逾半数受访者认为，一旦退欧，在英国做生意的能力将受阻，因此对很多CEO来说，做出不同计划以避免未来受到影响是很重要的。”

被问及什么因素将鼓励他们在英国退欧后继续在英国投资时，接受KPMG访查的大多数CEO认为，确定性排在贸易条件之前，是最重要的因素。只有一个CEO表示，触发正式退欧程序的时间表以及随后的退欧过程最重要。

KPMG称，72%的受访CEO之前投票支持英国留在欧盟。(完)