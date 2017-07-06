图表新闻：企业调查显示寄望投资复苏的英国央行鹰派可能失望

路透伦敦7月5日 - 一项备受关注的调查周三显示，对于英国企业投资复苏满怀希望，可能会导致失望。投资有望复苏，是英国央行部分官员认为经济能够承受更高利率的理由之一。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯说过，他“有理由相信”，较低的消费者支出将被出口和投资增长所抵消，证明他投票支持升息是有道理的。目前英国利率处于纪录低点0.25%。

但其他经济学家没那么确定，Markit/CIPS对于英国企业的最新调查结果似乎支持这种立场。

调查显示，英国服务业企业的预期在6月降至自去年夏天退欧公投以来的最低水平，而且距离2011年底触及的低点不远。

Markit/CIPS英国服务业PMI企业预期指数一直是英国央行月度区域代表处商情总报告中的投资意向指标未来情况的早期指引。货币政策委员会成员经常提及这个投资意向指标。央行总裁卡尼和首席经济学家霍尔丹在最近的讲话中都曾提到过。

该PMI指标与未来约四个月的投资意向指标密切相关。

这表明英国央行投资意向指标最近所取得的进展将很快出现反转。

首相特雷莎·梅在上月大选中受挫，她所在政党未获得议会绝对多数席次，这可能给6月服务企业的低迷信心带来了影响。但整体趋势比较明朗，PMI企业预期指标在过去五个月中有四个月下降。

企业投资官方数据季度表现不太稳定。上周英国国家统计局称，今年前三个月企业投资增长0.6%，仅扳回第四季的部分降幅。

PMI数据意味着，作为加息另一个理据的出口将激增，可能也有疏漏。

6月制造业PMI出口订单指数下滑至五个月低点。

虽然数据仍表明出口增长，但英国在外国订单方面的表现连续第四个月在西欧主要国家中垫底，仅超过希腊。

图表：英国央行偏爱的一个投资指标将放缓？

tmsnrt.rs/2sO4FYo

(完)