分析：特雷莎·梅为脱欧豪赌提前大选 英镑长期看俏但英股恐将受伤

路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。

一开始时，由于外界还在推敲英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)这项意外声明的可能内容，使得英镑起先受挫。但特雷莎·梅随后宣布为强化她在国会的多数力量，让脱欧谈判没有后顾之忧，将在6月8日提前进行国会选举。消息一出，英镑涨了整整0.01美元。

英国股市主要股指下跌，但特雷莎·梅这项决定让伦敦金融城的大人物们都为之鼓舞。一直以来，他们对政府脱欧策略和对经济的影响都深感忧心。

他们希望提前改选国会可给予特雷莎·梅更多掌舵退欧方向的空间，使其能与欧盟更加有序地分手，同时，也让式微的反对党工党得以重新整顿一番。

“提前至6月8日举行大选的决定并非没有风险，但鉴于保守党目前在民调中有20个百分点的领先幅度，该党应能显着增加在议会的有效多数席次。”太平洋投资管理公司(PIMCO)英镑投资组合管理主管Mike Amey称。

“那进而让政府在退欧谈判时，拥有更多的调度空间，让政府较不会受到党内右翼倾向派系的掣肘。”

此前英镑遭遇连续下挫，使全球五大储备货币之一的英镑，跌至1985年以来最低水准。

2016年英镑兑美元创2008年金融危机以来最差表现，部分分析师担心，未来几个月英退谈判初步打击的负面头条可能使英镑进一步走贬。

但最大的空头之一--德意志银行的George Saravelos在此事宣布后的一份报告中称，这对于英镑而言会是改变游戏规则的事情，首先是为特雷莎·梅协商和组织更缓慢且更有序的脱欧提供更大的空间。

“这使得在没有冗长过渡安排的情况下，到2019年实现‘彻底’脱欧变得不那么紧迫...其次，这会冲淡英国议员推动硬脱欧的影响，”他说道。

“我们在过去两年一直结构性地看跌英镑，但目前正在改变看法。我们正在结清我们所有的看跌外汇交易。”

**股市情况不同**

自去年6月英国脱欧公投以来，股市的情况更为复杂，过去九个月的表现与英镑截然相左。

自去年6月公投退欧以来，英国富时100指数(FTSE 100)表现超过欧洲其他主要股指。但周二英镑上涨，该指数下挫近2%。富时100指数成分股主要是跨国公司股票，这些公司的国际营收可以受惠于英镑贬值。

有人说，富时100指数过去的涨势连同去年以来的重大并购交易也反映出业界的信心，他们认为英镑太廉价了--将会反弹。

衡量股市对特雷莎·梅提前选举看法的一个更好的指标，或许是伦敦中型股指数中以国内为主的企业的表现。其跌幅仅1%。

“如果特雷莎·梅的保守党能在6月8日的提前大选中增加其多数席位，则将对英国股市和消费者信心利好，”亨德森全球投资的英国投资组合经理Neil Hermon和Indriatti van Hien在另一份报告中表示。

“英国政府在谈判退欧条款时将处于更加有力的地位，特雷莎·梅政府将获得关于退欧的明确授权...这对英国股市是利好，特别是中型股。”(完)