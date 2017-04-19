分析：特雷莎·梅为脱欧豪赌提前大选 英镑长期看俏但英股恐将受伤

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。
一开始时，由于外界还在推敲英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)这项意外声明的可能内容，使得英镑起先受挫。但特雷莎·梅随后宣布为强化她在国会的多数力量，让脱欧谈判没有后顾之忧，将在6月8日提前进行国会选举。消息一出，英镑涨了整整0.01美元。
英国股市主要股指下跌，但特雷莎·梅这项决定让伦敦金融城的大人物们都为之鼓舞。一直以来，他们对政府脱欧策略和对经济的影响都深感忧心。
他们希望提前改选国会可给予特雷莎·梅更多掌舵退欧方向的空间，使其能与欧盟更加有序地分手，同时，也让式微的反对党工党得以重新整顿一番。
“提前至6月8日举行大选的决定并非没有风险，但鉴于保守党目前在民调中有20个百分点的领先幅度，该党应能显着增加在议会的有效多数席次。”太平洋投资管理公司(PIMCO)英镑投资组合管理主管Mike Amey称。
“那进而让政府在退欧谈判时，拥有更多的调度空间，让政府较不会受到党内右翼倾向派系的掣肘。”
此前英镑遭遇连续下挫，使全球五大储备货币之一的英镑，跌至1985年以来最低水准。
2016年英镑兑美元创2008年金融危机以来最差表现，部分分析师担心，未来几个月英退谈判初步打击的负面头条可能使英镑进一步走贬。
但最大的空头之一--德意志银行的George Saravelos在此事宣布后的一份报告中称，这对于英镑而言会是改变游戏规则的事情，首先是为特雷莎·梅协商和组织更缓慢且更有序的脱欧提供更大的空间。
“这使得在没有冗长过渡安排的情况下，到2019年实现‘彻底’脱欧变得不那么紧迫...其次，这会冲淡英国议员推动硬脱欧的影响，”他说道。
“我们在过去两年一直结构性地看跌英镑，但目前正在改变看法。我们正在结清我们所有的看跌外汇交易。”
**股市情况不同**
自去年6月英国脱欧公投以来，股市的情况更为复杂，过去九个月的表现与英镑截然相左。
自去年6月公投退欧以来，英国富时100指数(FTSE 100)表现超过欧洲其他主要股指。但周二英镑上涨，该指数下挫近2%。富时100指数成分股主要是跨国公司股票，这些公司的国际营收可以受惠于英镑贬值。
有人说，富时100指数过去的涨势连同去年以来的重大并购交易也反映出业界的信心，他们认为英镑太廉价了--将会反弹。
衡量股市对特雷莎·梅提前选举看法的一个更好的指标，或许是伦敦中型股指数中以国内为主的企业的表现。其跌幅仅1%。
“如果特雷莎·梅的保守党能在6月8日的提前大选中增加其多数席位，则将对英国股市和消费者信心利好，”亨德森全球投资的英国投资组合经理Neil Hermon和Indriatti van Hien在另一份报告中表示。
“英国政府在谈判退欧条款时将处于更加有力的地位，特雷莎·梅政府将获得关于退欧的明确授权...这对英国股市是利好，特别是中型股。”(完)
(编译 李婷仪/张若琪/侯雪苹/王颖；审校 龚芳/陈宗琦/汪红英/戴素萍)
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