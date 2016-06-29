卡梅伦称未来将面临经济困难 但不会放弃财政规定

路透伦敦6月29日 - 英国首相卡梅伦周三警告称，上周公投决定退出欧盟后，英国将面临经济一段困难时期，但他表示政府不会放弃限制公共支出的规定。

“在我看来，毫无疑问将进入经济困难时期，”卡梅伦对议会表示。

“如果我们真的预测经济遇到困难，对此作出反应的方式之一必须是确保我们的公共财政和经济保持强劲...因此，我认为放弃财政规定不是正确之举，”他拒绝了反对党领导人Jeremy Corbyn有关加大投资的呼吁。(完)