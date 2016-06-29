卡梅伦称未来将面临经济困难 但不会放弃财政规定

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透伦敦6月29日 - 英国首相卡梅伦周三警告称，上周公投决定退出欧盟后，英国将面临经济一段困难时期，但他表示政府不会放弃限制公共支出的规定。
“在我看来，毫无疑问将进入经济困难时期，”卡梅伦对议会表示。
“如果我们真的预测经济遇到困难，对此作出反应的方式之一必须是确保我们的公共财政和经济保持强劲...因此，我认为放弃财政规定不是正确之举，”他拒绝了反对党领导人Jeremy Corbyn有关加大投资的呼吁。(完)
(编译 郑茵 审校 母红)
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
黑田东彦在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。