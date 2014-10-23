加拿大枪击事件影响其安全形象

路透卡尔加里/多伦多10月22日（记者Nia Williams/Alastair Sharp） - 加拿大议会大楼遭枪手袭击，此事影响到加国的安全形象。

周三，一名枪手闯入议会大厦。加拿大总理哈珀当时在议会的一个房间发表讲话，该房间外发生枪击。之后该枪手被击毙。枪击事件后，加拿大各地升级了政府办公地、学校以及公共运输系统的安保措施。

媒体报道称该枪手之前曾在国家战争纪念碑附近枪击一名士兵致其死亡。但警方称，无法立即证实两起袭击事件是同一袭击者所为。

“此类枪击事件一般都发生在美国，从没听说过加拿大有这种事，”卡尔加里一名审计师Dustin Degenstein称。他说道，听到这则消息他十分震惊。“这让人意识到，这种事情可能在任何地方发生。”

加拿大很少发生大规模枪击案，其控枪法案比美国严格。

周一在蒙特利尔附近，一名伊斯兰教徒驾车撞倒两名加拿大士兵，造成其中一人死亡，警方之后将行凶者击毙。尚不清楚这两起事件是否存在关联。

目前尚无任何组织宣称对这两起事件负责。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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