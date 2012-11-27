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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 27日 星期二 15:28 BJT

英国意外任命加拿大央行总裁卡尼为下任央行总裁

英国周一任命加拿大央行总裁卡尼为下任英国央行总裁，选择一名外国人来推进金融系统改革令人惊讶。 卡尼曾经供职于高盛，任加拿大央行总裁期间引导该国经济度过了全球金融危机。他将在英国央行总裁金恩7月退休时接任。路透

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