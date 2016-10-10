英国商业团体敦促政府排除脱欧“最糟糕”的选项

路透伦敦10月8日 - 英国工业联盟(CBI)总干事Carolyn Fairbairn周六称，英国政府需立即排除在未确保优先准入欧盟单一市场情况下脱欧的可能，否则投资将会受到影响。

金融市场对英国“硬脱欧”的可能作出反应，英镑周五跌至31年最低点。

Fairbairn表示，政府并未公开排除脱欧时接受非常不利的贸易协议，以确保实现其他目标的可能。

“我们希望的是排除确实最糟糕的选择，”Fairbairn周六接受英国广播公司(BBC)采访时表示。她与其他三个贸易团体的领导于周五晚间对政府提出类似呼吁。

“目前正在做的投资决定使情势显得较紧迫，”Fairbairn补充称。

如果在正式退出协商的两年法定时限截止前，英国未与欧盟达成至少一项临时贸易协议，那么将默认为按照世贸组织的准入欧盟单一市场规定。这意味着制造品将征收关税，服务业将面临许多限制。

周六，美国总统候选人特朗普的贸易事务顾问Don DiMicco表示，一旦英国退欧欧盟，他将支持英国。

DiMicco在接受BBC专访时称，“他们(英国)是我们的朋友，他们一直支持我们，我们互相合作，我们认为，他们退出欧盟的理由充分。”(完)