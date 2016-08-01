英国企业预期未来三个月经济成长停滞--CBI

路透伦敦7月31日 - 英国工业联盟(CBI)周日表示，英国企业预期经济成长在未来三个月几乎停止，因在6月公投退欧之后，投资与消费者信心减弱。

CBI表示，这次展望是2012年12月以来最差，预期产出下降的企业所占比例较预期增长的企业高出3个百分点。这与6月的情况截然相反，当时预期增长的企业所占比例较预期下降的高出16个百分点。

“该数据显示英国经济成长前景变弱，”CBI的副主管Josh Hardie表示。不过他补充道，这次调查是在6月27-7月14日进行的，可能反映了面向消费者的企业展望在公投后触及低点。

“就制造业来说，虽然投资意向较为平淡，因不确定性压抑企业支出计划，但英镑贬值正在帮助提升出口竞争力。”

CBI的数据部分基于上周对制造商订单和零售商的疲弱调查结果，还有些材料来自其他服务业企业。

金融数据公司Markit本月稍早的一项调查显示，7月服务业活动创下1996年有纪录以来的最大降幅，且创下2009年3月以来最低。GfK消费者信心指数创出1990年以来最大降幅。

Markit本周稍晚将提供更详细的数据，市场广泛预期英国央行周四将宣布2009年以来的首次降息，并发布对英国经济的最新预估。(完)