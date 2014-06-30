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时事要闻 | 2014年 7月 1日 星期二 07:35 BJT

乌克兰总统结束停火 重新对叛军采取行动

路透基辅7月1日 - 乌克兰总统波罗申科的网站发布声明称，波罗申科表示周二将重新针对亲俄叛军采取行动，其发布时点是在停火协议到期后的数小时。

他称，“我们将进攻解放我们的领土。做出不再继续停火的决定，是我们对恐怖主义者、武装分子及掠夺者的回应。”

基辅指责叛军数次违反停火协议，乌克兰外交部发表声明称，自6月20日双方停火以来，27名乌克兰军人被射杀。(完)

(编译 王兴亚；审校 张明钧)

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