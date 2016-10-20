英国央行官员称各国央行公债购买计划已扶助经济成长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月19日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周三表示，全球各国央行购买数以万亿美元计的政府公债提振了经济成长，至少短期来说是如此。
霍尔丹是在一份研究报告当中表达这项论点；两周前，英国首相特雷莎·梅批评购债--即量化宽松(QE)，存在“一些不良的副作用”。
这份报告认为“相当确凿的证据显示QE对金融市场发挥了实质的影响，导致信贷条件大幅放松。”该份报告并未提及英国央行的利率前景。
“同时也有证据表明，QE暂时帮助提振了产出及价格，在某种程度上与其他央行的资产负债表扩张无关。”
霍尔丹表示，其他央行所采行的QE--尤其是美联储，“在国际上造成了强力的正面溢出效应。”
尽管美国及德国政坛批评QE的情况屡见不鲜，但特雷莎·梅对该项政策为财富分配带来负面效应所发表的评论，还是英国政府高官当中头一回见到。(完)
(编译 龚芳; 审校 张涛)
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