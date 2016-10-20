英国央行官员称各国央行公债购买计划已扶助经济成长

路透伦敦10月19日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周三表示，全球各国央行购买数以万亿美元计的政府公债提振了经济成长，至少短期来说是如此。

霍尔丹是在一份研究报告当中表达这项论点；两周前，英国首相特雷莎·梅批评购债--即量化宽松(QE)，存在“一些不良的副作用”。

这份报告认为“相当确凿的证据显示QE对金融市场发挥了实质的影响，导致信贷条件大幅放松。”该份报告并未提及英国央行的利率前景。

“同时也有证据表明，QE暂时帮助提振了产出及价格，在某种程度上与其他央行的资产负债表扩张无关。”

霍尔丹表示，其他央行所采行的QE--尤其是美联储，“在国际上造成了强力的正面溢出效应。”

尽管美国及德国政坛批评QE的情况屡见不鲜，但特雷莎·梅对该项政策为财富分配带来负面效应所发表的评论，还是英国政府高官当中头一回见到。(完)