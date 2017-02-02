焦点：英国央行料上调今年经济增长预估 同时避免刺激升息臆测

路透伦敦2月2日 - 英国央行周四或将尽量避免让有关央行将采取近10年来首次升息举措的猜测升温，尽管该行承认英国经济在去年公投意外退欧以来表现出韧性。

去年英国经济表现意外胜过全球其他大型发达经济体，汤森路透对分析师的调查显示，英国央行料将在三个月内第二次上调2017年经济增长预估。

再次上修经济增长预估，可能会鼓励部分投资者押注央行将实施2007年以来的首次升息举措，同时外界将进一步批评央行总裁卡尼及其同僚在6月公投之前发出的警告，当时他们称若英国公投退欧，将会很快给经济带来打击。

未来几个月，通胀势必超过央行设定的2%目标。

但英国央行周四发表季度经济报告时，可能只是略微提高通胀预测。

另外，卡尼及其同僚并不清楚，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)计划退欧时一并退出欧盟单一市场会有何影响，也不清楚美国新任总统特朗普的保护主义贸易政策会造成什么冲击。特朗普的政策可能让全球经济承压。

“如果他们现在就琢磨能否维持刺激性政策，还是应该迅速撤除刺激政策，我会感到非常意外，”前英国央行副总裁宾恩表示。

他说，随着强劲的通胀侵蚀许多家庭的支出能力，预计“未来一两年消费支出会大幅放缓”。

虽然金融市场目前预期今年英国央行升息的机率大致为50%，但多数分析师表示，可能直到2019年中期都不会升息，到那时英国将完成脱欧谈判并离开欧盟。

据一些民间分析师，英国央行周四可能会说，目前预期今年经济成长约1.7%或1.8%。

虽然这是英国央行8月时预估增速的两倍以上，而且高于央行11月预估的1.4%，但较去年仍然小幅放缓。

预计英国央行会坚持11月所做的声明，表示对于下次政策行动是升息还是降息秉持中性立场。

预计英国央行周四也会表示，其九名决策者均投票赞成维持利率于纪录低位0.25%，并同意让公债购买规模扩大600亿英镑的计划如期在本月底结束。

但一些货币政策委员会委员可能发出信号，显示其对经济前景的的信心增强。

贝伦贝格银行的分析师Kallum Pickering表示，部分委员可能投票要求早日结束8月推出的企业债券购买计划。(完)