英国央行官员称维持利率不变对英国经济最有利

路透谢菲尔德11月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周一称，英国准备脱欧之际，英国经济前景极为不确定，这意味着英国央行应维持利率不变。

弗利葛暗示英国央行不应急于调整利率，他在6月脱欧公投前后都是英国央行实施刺激举措的最坚定拥护者之一。

弗利葛称，英国经济意外出现波动时，无需立即调整货币政策。

但他表示，一方面金融市场对英国经济的看法悲观，企业心态谨慎，另一方面家庭相对乐观，这两者之间的“紧张”不会持续。

“暂时来讲，鉴于我们当前的经济前景及汇率水平...，维持利率不变，才能让货币政策在令通胀回到目标水平，同时避免产出增长出现不良波动方面起到最佳效果，”弗利葛称。

英国央行在本月稍早取消降息计划，并表示未来升息或降息皆有可能，同时大幅调升2017年经济增长及通胀率预估，因英镑在英国退欧公投后大幅贬值。

弗利葛表示，他仍然相信，以较为谨慎的态度收紧货币政策，要好于维持利率在超低水平。

“我们可以想收紧多少就收紧多少，但能够进一步放宽的余地则很小，至少我这样认为，在考虑如何确定未来货币政策时，这是一项非常重要的考量，”他在发表讲话后说。

弗利葛指出，英国央行的核心预估认为，明年通胀率将达到2.75%，随后缓慢回落，到央行预测期的终点降到2.5%。

“预测期终点的通胀预估比目标水平高出0.5个百分点，对于一个以稳定通胀为目标的货币政策委员会来说，令人不安，”他说。

弗利葛表示，经济面的好消息可能令英镑升值，减轻通胀压力，从而让利率可以保持在低位。

英国经济在今年第二和第三季度的表现没有弗利葛担心的那样差，显示目前经济态势为“慢动作放缓”。(完)