英国央行认为诸多风险环绕 英国金融稳定将面临挑战

路透伦敦11月30日 - 英国央行周三表示，由于英国退欧带来风险，以及美国总统大选等其他因素的影响，英国金融体系面临一个“挑战性的”前景。

英国央行称，退欧风险的大小取决于退欧过程如何顺利展开，以及欧洲企业是否将丧失对于英国金融服务系统的准入，这将导致英国和欧盟的经济一道受损。

英国央行的金融政策委员会(FPC)也提到了各种其他风险。美国总统大选“加重了既有脆弱环节”。

“在美国大选后，全球资产价格出现了巨大变化，”FPC在半年一次的金融稳定性报告中说。

“发达经济体主权债权收益率上升，加上国际贸易下降风险，都加重了高负债新兴市场的相关弱点，”英国央行说。

英国央行称，在6月退欧公投之后，金融稳定面临进一步风险的可能性依旧“很高”。

“有序调整将影响到金融稳定面临的风险，”英国央行称。

英国央行还表示看到其他潜在风险，包括中国信贷快速增长、欧元区银行体系及债市的体质，还有对英国商业地产的担忧。英国有一部分商业地产仍估值过高。

另外英央行公布在年度银行业压力测试中，苏格兰皇家银行没有通过测试，因而要求其增加额外资本。

英央行亦没有调整2014年6月的建议，该建议要求银行业者应限制贷款/收入比率较高的抵押贷款。

周二公布的数据显示，10月抵押贷款批准件数为3月以来最高，本月稍早英央行上修了对抵押贷款批准件数的预估。

决策者亦预估，未来六个月房价将每季上涨约0.5%，而之前预计在英国退欧公投后房价将温和下跌。(完)