英国同意中资银行在英设立分行

路透北京10月15日 - 中国和英国政府周二表示，英方同意中资银行在英设立分行。中英两国将深化金融领域合作，加强重大国际经济金融事务的协调，共同促进经济持续健康发展。

新华社报导称，中英双方在第五次中英经济财金对话期间共达成了59项互利共赢成果。双方将在民用核能、新一代信息技术、先进材料、光伏产业、高技术服务等领域开展合作。

“中方赞赏英方承诺为中国企业赴英投资基础设施提供工作签证申请和设备材料入关等便利以及相关税收优惠政策。”中国国务院副总理马凯称。

中英两国周二在联合声明中并表示，中国将赋予伦敦投资者购买最多800亿人民币(131亿美元)大陆股票、债券和货币市场工具的权力，使其成为继香港之后另一个人民币离岸交易中心。该协议被纳入人民币合格境外机构投资者(RQFII)制度项下。

报导称，中方赞赏英方重申支持欧盟及早承认中国完全市场经济地位；推动和便利对华民用最终用户和民用最终用途高技术贸易。

今年6月，中国人民银行宣布，其与英格兰银行签署了规模为2,000亿元人民币/200亿英镑的中英双边本币互换协议。英国也由此成为首个与中国签订货币互换协议的七国集团(G7)国家央行。

上周，中国人民银行与欧洲中央银行亦签署了规模为3,500亿元人民币/450亿欧元的中欧双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。 (完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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