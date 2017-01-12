英国烟企Imperial与中国烟草总公司组建合资公司

路透1月11日 - 英国Imperial Brands (IMB.L)已经与中国国企中国烟草总公司组建合资公司，希望在这个世界最大的烟草市场立足。

组建合资公司的消息周三公布。分析师认为，此举可帮助Imperial在这个不断增长的电子香烟市场提高长期获利潜力以及竞争地位，同时还会在行业整合潮中增加该公司引起收购兴趣的机会。Imperial是世界第四大烟草公司。

随着人们对健康的关切，大型烟草公司都面临着市场萎缩的局面。这些公司目前都在大力投资开发危害较小的吸食烟草替代品。

Imperial股价在伦敦市场收涨1%至36.27英镑。

Jefferies的分析师称，他们认为周三的消息将提高Imperial被收购的机率，指称有臆测认为，英美烟草 (BATS.L)出价470亿美元收购雷诺兹烟草(Reynolds American)引发行业整合潮，Imperial可能也会被卷入其中。

上述合资公司名为Global Horizon Ventures Limited (GHVL)，总部将设在香港，是Imperial与云南烟草之间的纽带。云南烟草是中国烟草总公司的下属公司，在中国市场的占有率超过20%。

Imperial称，上述合资公司将扩大旗下品牌West和Davidoff在中国的影响力、以及云南烟草旗下玉溪和云烟的国际影响力。

Imperial在公告中表示，“GHVL将在适当的时候评估香烟及下一代产品的进一步推出、以及潜在的并购机会。”

目前为止中国是全球最大的烟草市场，香烟年销量约为2.5万亿支，约占香烟消费市场的三分之一。

该市场由国企中国烟草总公司主导，该公司2005年与万宝路生产商菲利普莫里斯国际(Philip Morris International) (PM.N)达成合作关系，2013年与英美烟草达成合作关系。(完)