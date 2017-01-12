英国烟企Imperial与中国烟草总公司组建合资公司

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透1月11日 - 英国Imperial Brands (IMB.L)已经与中国国企中国烟草总公司组建合资公司，希望在这个世界最大的烟草市场立足。
组建合资公司的消息周三公布。分析师认为，此举可帮助Imperial在这个不断增长的电子香烟市场提高长期获利潜力以及竞争地位，同时还会在行业整合潮中增加该公司引起收购兴趣的机会。Imperial是世界第四大烟草公司。
随着人们对健康的关切，大型烟草公司都面临着市场萎缩的局面。这些公司目前都在大力投资开发危害较小的吸食烟草替代品。
Imperial股价在伦敦市场收涨1%至36.27英镑。
Jefferies的分析师称，他们认为周三的消息将提高Imperial被收购的机率，指称有臆测认为，英美烟草 (BATS.L)出价470亿美元收购雷诺兹烟草(Reynolds American)引发行业整合潮，Imperial可能也会被卷入其中。
上述合资公司名为Global Horizon Ventures Limited (GHVL)，总部将设在香港，是Imperial与云南烟草之间的纽带。云南烟草是中国烟草总公司的下属公司，在中国市场的占有率超过20%。
Imperial称，上述合资公司将扩大旗下品牌West和Davidoff在中国的影响力、以及云南烟草旗下玉溪和云烟的国际影响力。
Imperial在公告中表示，“GHVL将在适当的时候评估香烟及下一代产品的进一步推出、以及潜在的并购机会。”
目前为止中国是全球最大的烟草市场，香烟年销量约为2.5万亿支，约占香烟消费市场的三分之一。
该市场由国企中国烟草总公司主导，该公司2005年与万宝路生产商菲利普莫里斯国际(Philip Morris International) (PM.N)达成合作关系，2013年与英美烟草达成合作关系。(完)
(编译 孙国玉；审校 李爽)
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