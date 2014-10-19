中金所引入单向大边保证金制度 27日结算时起实施

路透上海10月18日 - 中国金融期货交易所周五发布修订后的结算细则和风险控制管理办法，引入单向大边保证金制度，并修改了强行平仓规则。修订后的规章将于27日结算时起正式实施。

修订后的《结算细则》对单向大边保证金制度进行的规定主要包括两个方面：一是对同一客户号在同一会员处的同一期货品种的双向持仓，交易所可只按照保证金金额较大的一边收取保证金。

二是对于实物交割合约，在交割月份的前一个交易日收盘后，交易所仍按照买卖双向持仓金额收取交易保证金从而防范实物交割风险。

为配套单向大边保证金制度推出，中金所对强行平仓也进行了相应修订，主要为客户选取和强行平仓计算的方式。修订后的强行平仓规则按会员所有客户交易保证金由大到小的顺序依次强行平仓，并且对客户持仓按照先单向大边持仓、后双边持仓的顺序实施。

中金所相关负责人表示，下一步将进一步加快保证金制度创新，在有效控制风险的同时，进一步降低市场运行成本，提升市场运行效率。

保证金制度是期货市场的一项基础性风险控制制度，为确保金融期货市场的平稳起步和安全运行，此前中金所一直按照买、卖双向持仓的金额收取交易保证金。(完)

参看详情，可点选中金所网站 here(完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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