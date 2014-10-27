预计明年中国股债双牛 A股年度收益有望达两成--中金

路透上海10月27日 - 中国知名投行--中金公司周一发布年度策略展望报告认为，随着中国改革继续深化及实际利率的下行，明年国内资本市场有望实现“股债双牛”，A股年度收益有望达到20%左右。

中金研究部策略分析师王汉锋在报告中指出，过去几年，中国名义利率并没有跟随通胀对应下行，导致实际利率持续攀升，A股整体估值持续下调。而明年实际利率将从高位逐步回落，提升风险偏好，推动市场估值重估，实际利率下行对债市也有利。

中金公司首席经济学家梁红在其最新研报中预计，预计明年中国货币政策将向逆周期操作的功能回归，预期明年中国央行全面降准四次、并降息两次，货币条件较今年加快放松。[nL4S0SM0ML]

中金年度策略展望报告指出，对明年A股保持乐观态度的原因来自两方面：实际利率下行将推动市场估值扩张，预计沪深300指数的市盈率7.6倍有望逐级提升至8倍左右水平；结构性改革将继续发力，提升中国经济增长质量和可续性，预计明年A股盈利将增长10.6%。

报告称，主导明年行业配置和投资主题选择的将是三大因素：周期性政策放松、结构性改革持续以及全球科技周期演进。综合这三大因素，中金建议，逐步加大对利率敏感板块的配置，超配地产、券商、保险、中小银行等，并关注地产相关产业链对应的周期性板块行业基本面的进展。

同时兼顾稳定增长、估值合理的消费板块，持续的改革将改善收入分配、提高增长可持续性，建议超配医药、食品饮料、互联网传媒等品种，在零售、家电、汽车、旅游等消费板块进行个股选择。相对看淡石油石化、纺织服装、通信及科技硬件类等行业。

报告认为，明年中国市场主要下行风险来自外围，欧洲区域是否会再陷泥潭是个未知数；美国加息可能会引发对新兴市场流动性的担心；国际油价如果持续疲弱是否会给不稳定的中东或其他主要产油国雪上加霜也将值得关注。从中国自身来看，政策反应速度过慢、幅度过小、地产需求复苏不如预期等因素也将是潜在的下行风险。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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