中国8月增持美国国债48亿美元 净减持3.41亿美元两房债

路透上海10月18日 - 美国财政部最新数据显示，今年8月中国增持美国国债48亿美元，此前两月均为减持。截止8月末，中国持有的美国国债为12,697亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

数据并显示，8月中国共计净增持美国长期证券114.77亿美元。分项来看，净增持长期国债118.28亿美元，净减持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券3.41亿美元，净减持公司债2.23亿美元，净增持公司股票2.13亿美元。

中国是全球外汇储备最高的国家，截至今年9月末外汇储备余额为3.89万亿美元。如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一。除大量投资美国国债以外，中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债，并与不同的机构合作,扩大投资渠道。

中国国家外汇管理局2013年1月称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。

由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)

参看参详情,可点选美国财政部网站

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(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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