法国电力集团欣克利角核电项目 中国将入股33.5%--回声报

路透巴黎10月19日 - 法国回声报周一在网站上报导，法国电力集团(EDF)(EDF.PA)在英国欣克利角(Hinkley Point)兴建造价160亿英镑(250亿美元)的核电项目，中国料将入股33.5%。

该协议在中国国家主席习近平周二和周三访问英国前敲定。

回声报未援引消息出处的报导称，两家中国国营企业--中国广核集团有限公司及中国核工业集团公司将会投资该项目。

法国电力集团没有立即置评。

该公司周日表示，希望能在未来几天宣布与中国投资者达成的这一协议。

该项目是在2013年10月宣布，将兴建两个法国阿海珐集团(Areva)设计的EPR反应堆，但阿海珐(AREVA.PA)的财务问题以及法国和芬兰在建的两个EPR反应堆长期推迟，也令英国的这个项目延后。(完)