法国电力集团欣克利角核电项目 中国将入股33.5%--回声报

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透巴黎10月19日 - 法国回声报周一在网站上报导，法国电力集团(EDF)(EDF.PA)在英国欣克利角(Hinkley Point)兴建造价160亿英镑(250亿美元)的核电项目，中国料将入股33.5%。
该协议在中国国家主席习近平周二和周三访问英国前敲定。
回声报未援引消息出处的报导称，两家中国国营企业--中国广核集团有限公司及中国核工业集团公司将会投资该项目。
法国电力集团没有立即置评。
该公司周日表示，希望能在未来几天宣布与中国投资者达成的这一协议。
该项目是在2013年10月宣布，将兴建两个法国阿海珐集团(Areva)设计的EPR反应堆，但阿海珐(AREVA.PA)的财务问题以及法国和芬兰在建的两个EPR反应堆长期推迟，也令英国的这个项目延后。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。