英商务大臣力邀中国富人赴英投资 相信中国ODI仍会增长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月22日 - 在英国内阁数位高官本周组团访问中国之际，英国内阁商务大臣萨伊德·贾维德周二在上海特别出席了一场面对中国高净值人群的活动，力陈赴英投资的优势，邀请中国企业家和富人们继续向英国投资。
他在参与诺亚财富(NOAH.N)举办的客户内部活动时指出，中国对外直接投资（ODI）近年来一直相当强劲。虽然近期中国经济有一些波动，但他对中国经济长期基本面仍有信心，相信未来中国对外投资依然会保持增长势头。
贾维德称，中国对英国的投资超过任何欧洲国家，去年英国获得的中国投资要超过法国、意大利和德国获得的中国投资总和。从本次访问中国获得的信息来看，中国对于投资英国仍有较大兴趣。
在解释为何会出席这一民间活动时，他表示，“要得到包括中国在内的海外投资，英国需要与美国、德国、日本等竞争。”
英国贸易投资总署（UKTI）周二还与诺亚达成战略伙伴关系，UKTI将为诺亚的客户提供定制计划，确保诺亚的高净值客户在英国投资、慈善事业、教育和文化交流有广泛并且最合适的机会。
据中国商务部统计，2013年，中国对外直接投资规模前20大国家和地区中，英国名列第八位(14.2亿美元)，排名前三的则是中国香港、英属维尔京群岛和开曼群岛。中资企业在英国投资主要集中在金融、贸易、运输、电信服务及研发、制造、文化传媒旅游、地产等七大行业群。
据国家发改委对外经济研究所去年所做调查，中国企业赴英国投资的主要目的依次是开拓市场、获取研发平台、培育品牌、构建营销网络、吸收国际化人才和提升管理水平。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。