香港《明报》：英国盼黄金时代 中国期峥嵘岁月

（10月19日社评）

习近平今日开始的英国之旅，是中国国家主席10年来首度访问英国，英国方面表明欲打造中英关系的「黄金时代」，中国方面则希望透过此次访问，展开重构全球治理体制的新「峥嵘岁月」。

驻英大使刘晓明说习近平此访是一场「超级国事访问」，不算夸张。伦敦皇家炮队的迎宾礼炮，以及白金汉宫的国宴和上下议院演讲，下榻白金汉宫、王室三代出面接待，英相陪同访问曼彻斯特，仿美国庄园之会的契克斯乡间别墅之约，都是英国待客的最高规格。

中方在礼仪层面也有所表示。习近平此行不安排「顺访国」，万里迢迢只以英国为唯一目的地，以示对英国的高度重视。

双方超高规格，英国看重实利

中方看面子，英方重里子。因此，今次习近平访英，中方赋予极高的含金量，有多领域的经贸合作安排伴随。

北京方面早就表态，习近平今次访英，要「全方位推进中英各领域互利合作」。重点表现在文化和经贸两大领域。

以文化领域而论，习近平在伦敦参观帝国理工学院，标志中英两国将推进高端学术研究交流；而在英国首相卡梅伦陪同下在曼彻斯特访问「城市足球集团」（City Football Group），意味着两国将展开多层次的文体交流。

因应英国急于经济上重振雄风，经贸合作是习近平此行的重头戏。中国目前是英国第四大贸易伙伴，英国则是中国在欧盟内第二大贸易伙伴，去年双边贸易额达808.7亿美元，按年增长15.3%。今年上半年，中英货物贸易额达367.4亿美元。英国也是中国在欧盟的第一大投资目的国，伦敦已成为香港以外境外最大的人民币交易中心。

中方虽表态欢迎英国继续加大对华投资力度，但中英经贸合作，习近平此行的亮点将是中资进入英国市场，在参与英国的基础设施改造升级规划、英格兰北部经济中心计划等方面，中国将提出多方面产业合作，其中受到普遍关注的是核电、高铁项目，以及在人民币国际化大背景下的中英金融合作。北京放手在英国发行人民币债券，令伦敦成为又一人民币离岸市场，已有眉目。

两国各有所需，华推全球战略

按北京方面的定位，今次习近平访问英国，目标是在中英「全面战略伙伴关系」进入第二个十年之际，推得这一关系取得新的重要发展。

自胡锦涛10年前对英国国事访问、中英建立「全面战略伙伴关系」以来，中英关系虽然经历了西藏、人权、高科技出口等多次龃龉风波，但最终在经济互利的共识下能一一化解。今年以来，英国在西方国家中率先加入中国主导的亚洲基础设施投资银行（亚投行），成为中英关系进入蜜月期的标志性事件。北京希望习近平今次到访，成为「中英关系发展史上一座新的里程碑」。

中英两国今天走到一起，有历史的必然又有现实的要求。作为贸易立国的英国，一向精于算计，要重振经济雄风，固然要重视发展对华关系；反观中国，拓展中英关系的「黄金时代」，不仅是对欧盟关系的重要一环，其实也具全球战略意义，推动中国新「峥嵘岁月」的开启。

政治体制迥异，难抱过分期待

中国的新「峥嵘岁月」，也就是中国大国崛起，已进入艰深阶段，正处在十字路口，既面临空前的机遇，又面对从未有过的挑战。而推动中英关系「黄金时代」的到来，亦是中国「峥嵘岁月」开启的一个序曲，是中国新国际战略迈出的重要一步。

自加入世界贸易组织（WTO）以来，伴随着全球化和市场化，中国经济高速发展，综合国力提升，国际地位改变，影响力提升，一方面被动要求参与全球的治理，一方面又主动改变要由治理规则的服从者升级为制定者。这是中国国际战略改变的主观动因。

另一方面，美国虽然国力有所衰落，但仍稳居全球领导地位，拥有全球治理规则的话事权。而全球化未有引领已成为世界第二大经济体的中国，如所愿望般步入市场化和民主化范式，反而有了政经实力的不平衡，甚至出现对现行规则的挑战。这正是美国推动再平衡战略、重返亚太、引领跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）的由来。也是「习奥会」未有突破的原因。

在这一背景下，中国新国际战略的核心内容，按习近平的定位，是建立国际机制、遵守国际规则、追求国际正义。而中国要参与全球治理，要推动全球治理体制向着更加公正合理方向发展。习近平的英国之行，选择在当年以殖民和制定规则崛起的老牌帝国来彰显中国新国际战略，在中方看来象征意义重大。

只不过，以中英两国意识形态的迥异，英国民主体制下政权更替的常态来看，对中英关系的「黄金时代」显然不应寄予不切实际的过分期待。这一点，中英两国也都心知肚明。