英国财长奥斯本料对中资开放英国高铁合约竞标

路透伦敦9月24日 - 英国财政大臣奥斯本周四造访中国期间，料开放120亿英镑(180亿美元)高速铁路兴建合约的竞标，为英国吸引中资做最新的努力。

奥斯本也将寻求中国支持英格兰北部的240亿英镑投资计划。

英国政府表示，欢迎中国企业联合英国国内企业，对连接英格兰北部、中部与伦敦之间高速铁路第一阶段建造项目的七项合约进行投标。

奥斯本在透过办公室发布的声明中表示，英国和中国正进入“合作的黄金时代”。

奥斯本已率领一个由高级官员与企业代表组成的代表团，至中国进行为期一周的参访，希望加强两国之间的经贸合作。

这条高铁路线将连接伦敦至伯明罕，以及北部城市曼彻斯特与里兹。第一阶段预计2026年完工，第二阶段2033年完工。(完)