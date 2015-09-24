英国财长奥斯本料对中资开放英国高铁合约竞标

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦9月24日 - 英国财政大臣奥斯本周四造访中国期间，料开放120亿英镑(180亿美元)高速铁路兴建合约的竞标，为英国吸引中资做最新的努力。
奥斯本也将寻求中国支持英格兰北部的240亿英镑投资计划。
英国政府表示，欢迎中国企业联合英国国内企业，对连接英格兰北部、中部与伦敦之间高速铁路第一阶段建造项目的七项合约进行投标。
奥斯本在透过办公室发布的声明中表示，英国和中国正进入“合作的黄金时代”。
奥斯本已率领一个由高级官员与企业代表组成的代表团，至中国进行为期一周的参访，希望加强两国之间的经贸合作。
这条高铁路线将连接伦敦至伯明罕，以及北部城市曼彻斯特与里兹。第一阶段预计2026年完工，第二阶段2033年完工。(完)
(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。