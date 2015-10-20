卡梅伦称将在习近平访问期间提出中国钢铁行业补贴问题

路透伦敦10月19日 - 英国首相卡梅伦周一表示，他将在中国国家主席习近平本周访问英国时，向中方提出钢铁行业补贴的问题。

反对党工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)问卡梅伦是否会在习近平来访期间，提出中国向钢铁行业提供补贴，并在欧洲市场倾销的问题。卡梅伦回答道：“我们当然会提出(这个问题)--这是我们与中国关系中的重要问题。”

“该问题十分重要...有关钢铁行业等所有的话题都会进行讨论，”他补充道。(完)