英国保守党坚信能与北爱民主联盟党达成合理协议--运输大臣

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
“我们在进行良好的具有建设性的磋商，我相信我们将能够达成一项合理的协议，”纪嘉林告诉英国广播公司(BBC)，“磋商仍在进行中，进展良好。”
特雷莎·梅在她自己要求的6月8日英国大选中失利，丢掉了占议会绝对多数席位的地位，需要得到DUP的支持来通过立法。
纪嘉林称，DUP无意再来一次大选，并称首相人选应该不会有变。继大选失利及伦敦大火中未见灾民引发风波之后，特雷莎·梅能否保住首相位子受到质疑。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。