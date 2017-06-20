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时事要闻 | 2017年 6月 20日 星期二 16:01 BJT

英国保守党坚信能与北爱民主联盟党达成合理协议--运输大臣

路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。

“我们在进行良好的具有建设性的磋商，我相信我们将能够达成一项合理的协议，”纪嘉林告诉英国广播公司(BBC)，“磋商仍在进行中，进展良好。”

特雷莎·梅在她自己要求的6月8日英国大选中失利，丢掉了占议会绝对多数席位的地位，需要得到DUP的支持来通过立法。

纪嘉林称，DUP无意再来一次大选，并称首相人选应该不会有变。继大选失利及伦敦大火中未见灾民引发风波之后，特雷莎·梅能否保住首相位子受到质疑。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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