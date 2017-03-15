英国退欧后建筑业或失去20万欧盟劳工 恐波及重大基建--RICS

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月15日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周三表示，若英国未能保住准入欧洲单一市场的权利，该国建筑业可能失去近20万名来自欧盟国家的劳工。
RICS的数据显示，英国建筑业有8%人力来自欧盟国家；RICS称，若失去这些劳工，将波及重大基础建设项目。
有关英国退欧后新的移民制度具体情况目前仍不明朗。
英国政府为两年的退欧谈判期作准备之际，尚未对继续待在英国的欧盟公民权益作出任何保证。但政府曾表示希望维持欧盟公民的待遇现状，以做为保障英国人在欧盟权益的互惠协议筹码，并曾暗示将确保企业主有所需的劳工可用。
2月公布的数据显示，英国雇用的欧盟国籍雇员数量减少。
RICS指出，英国建筑业正面临缺乏熟练技术劳工的危机；RICS呼吁政府比照其他职业，优先发放建筑业劳工签证。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。