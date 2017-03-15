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国际财经 | 2017年 3月 15日 星期三 09:32 BJT

英国退欧后建筑业或失去20万欧盟劳工 恐波及重大基建--RICS

路透伦敦3月15日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周三表示，若英国未能保住准入欧洲单一市场的权利，该国建筑业可能失去近20万名来自欧盟国家的劳工。

RICS的数据显示，英国建筑业有8%人力来自欧盟国家；RICS称，若失去这些劳工，将波及重大基础建设项目。

有关英国退欧后新的移民制度具体情况目前仍不明朗。

英国政府为两年的退欧谈判期作准备之际，尚未对继续待在英国的欧盟公民权益作出任何保证。但政府曾表示希望维持欧盟公民的待遇现状，以做为保障英国人在欧盟权益的互惠协议筹码，并曾暗示将确保企业主有所需的劳工可用。

2月公布的数据显示，英国雇用的欧盟国籍雇员数量减少。

RICS指出，英国建筑业正面临缺乏熟练技术劳工的危机；RICS呼吁政府比照其他职业，优先发放建筑业劳工签证。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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