英国退欧后建筑业或失去20万欧盟劳工 恐波及重大基建--RICS

英国政府为两年的退欧谈判期作准备之际，尚未对继续待在英国的欧盟公民权益作出任何保证。但政府曾表示希望维持欧盟公民的待遇现状，以做为保障英国人在欧盟权益的互惠协议筹码，并曾暗示将确保企业主有所需的劳工可用。