英国经济支柱消费支出在退欧公投后首现裂痕

路透伦敦2月7日 - 英国消费者支出可能正在浮现退欧公投后的第一道裂痕，而消费者支出是该国经济的基石。一连串悲观的零售销售调查，暗示英国家庭开始感受到通胀压力。

去年6月23日公投决定退出欧盟后，英国经济表现超乎预期，2016年增速快于任何大型发达经济体。

但接受路透调查的分析师认为，今年经济将明显放缓，主要因为英镑兑美元大跌近20%造成的物价上涨压力，料将削弱消费者支出。

多项衡量零售销售的指标目前都直指同一个方向，这可能是成长放缓效应开始显现的初步迹象。这些零售销售指标各月可能波动较大，而且有时互相矛盾

英国零售业联盟(BRC)周二公布最新的报告显示，11月至1月期间以现金计的零售销售，创下2008/2009年来同期最慢增速，当时英国经济正处于金融危机后的低谷。

英国工业联盟(CBI)的1月零售销售差值创下1983年有记录以来最大的单月降幅；欧盟执委会的一项零售业调查与12月的正式数据也都走弱。

英国央行官员将检视这些数据，以找寻理据支持他们对家庭支出势将弱于上年的观点，尽管央行的部分预测已没有英退公投后那么悲观。

英国央行总裁卡尼上周承认，消费者支出的力度让央行感到惊讶。就业市场强劲和信贷成本低廉可能是带动消费支出的原因。

“今年随着时间的推移，这种态势将开始受到考验。”他在英国央行上周四公布政策决议后的记者会说，会上他还强调薪资前景将是关键。

对多数经济分析师来说，唯一的问题是未来几个月消费支出趋弱的程度，此前消费支出是受薪资增长的驱动，但不久后通胀激升就会盖过薪资增长。

消费者可能已提前支出，以防未来物价开始上涨，或是利用目前利率在纪录低位的机会借款。这都增添了经济状况的疑虑。

“我认为值得一提的是，这些全都应让我对今年情况感到相对悲观。”伦敦政经学院教授宾恩上周在汤森路透主办的Fathom Consulting货币政策论坛说。宾恩曾担任英国央行副总裁。

消费者几乎无疑都开始担心起物价上涨。

谷歌的Google Trends数据显示，今年初“通胀(inflation)”一词在搜索引擎热搜条目排行触及近五年最高；数据公司Markit和欧盟执委会的消费者信心调查也显示对通胀的忧虑在升高。

BRC的调查和市场调研公司Kantar Worldpanel周二公布的超市数据也显示，消费者目前购买必需品得付更多钱，那暗示不久后酌情决定的支出可能减少。

“去年秋季的零售销售颇为强劲，防止GDP增长在公投之后放缓，但那似乎反映的是投资者将2017年给予提前，因预期物价将会上涨。”Pantheon Macroeconomics经济分析师Samuel Tombs表示。

图表：指标显示英国零售销售骤然放缓 reut.rs/2jXYf9h (完)