英国消费者借贷激增 银行有蒙受损失的风险--央行

路透伦敦4月4日 - 英国央行周二称，消费者借贷激增意味着银行有蒙受损失的风险，同时警告为了争夺家庭贷款业务，部分银行可能放松信贷标准。

去年末消费者借贷增加逾10%，为10年来的最快增速，从而协助带动经济强劲增长，尽管英国6月公投决定退欧。储蓄率已降至50多年来的最低水平。

英国央行上周表示正密切关注消费者的借贷情况，并在周二提供更多细节。

“信贷供应形势宽松，似乎有助于消费者信贷的增长，该市场的部分领域竞争激烈，”英国央行在金融政策委员会最新会议摘要中称。

英国金融市场行为监管局(FCA)周一建议，信用卡公司应当冻结对部分所支付利息和费用超过已偿还贷款人士的借贷。在英国，有330万人所支付的利息和费用超过其已偿还的贷款。

英国央行目前还在调查借贷热潮带来的风险，并可能在年底前采取措施。

但英国央行总裁卡尼称，抑制消费者信贷的迅猛增长将是央行的“重大抉择”。

英国央行曾表示，如果经济急剧滑坡，银行业可能面临185亿英镑的消费者贷款损失，相比之下抵押贷款损失为118亿英镑。(完)