5月英国家庭遭遇2014年中期以来最大程度财务困难--Markit调查

路透伦敦5月17日 - 一项调查显示，通胀在本月进一步啃噬英国家庭预算，随着大选的临近，英国消费者遭遇2014年中期以来最大程度的财务困难。

IHS Markit家庭财务指数从4月的42.5略降至42.4，主要受生活成本急剧上升的影响，导致可用现金出现两年半以来最大降幅。

调查指出了通胀上升之际英国家庭面临的挑战，生活成本会是6月8日大选之前的一大造势话题。

周二公布的官方数据显示，英国4月通胀率升至2013年9月来的最高2.7%，延续退欧公投以来的大幅升势。

“英国消费者财务近来面临近三年最严重的压力，”数据公司IHS Markit经济学家Tim Moore称。

“还有迹象表明，一些家庭通过额外借款缓解预算吃紧状况。”

上周，英国央行总裁卡尼警告称，2017年将对消费者带来挑战，因目前的通胀几乎可以肯定会超越薪资增长。

Moore表示，英国民众对未来12月财务前景的悲观看法为2013年底以来之最。(完)