5月英国家庭遭遇2014年中期以来最大程度财务困难--Markit调查

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透伦敦5月17日 - 一项调查显示，通胀在本月进一步啃噬英国家庭预算，随着大选的临近，英国消费者遭遇2014年中期以来最大程度的财务困难。
IHS Markit家庭财务指数从4月的42.5略降至42.4，主要受生活成本急剧上升的影响，导致可用现金出现两年半以来最大降幅。
调查指出了通胀上升之际英国家庭面临的挑战，生活成本会是6月8日大选之前的一大造势话题。
周二公布的官方数据显示，英国4月通胀率升至2013年9月来的最高2.7%，延续退欧公投以来的大幅升势。
“英国消费者财务近来面临近三年最严重的压力，”数据公司IHS Markit经济学家Tim Moore称。
“还有迹象表明，一些家庭通过额外借款缓解预算吃紧状况。”
上周，英国央行总裁卡尼警告称，2017年将对消费者带来挑战，因目前的通胀几乎可以肯定会超越薪资增长。
Moore表示，英国民众对未来12月财务前景的悲观看法为2013年底以来之最。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。