英国最高法院裁决并未改变政府的退欧程序时间表--首相发言人

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透伦敦1月24日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周二称，尽管最高法院裁定政府启动退欧程序需先获得议会批准，但英国仍将在3月末以前启动退出欧盟的法律程序。
英国政府主张，特雷莎·梅可以直接行使行政权，触发里斯本条约第50条款，展开两年的退欧谈判，但这项主张遭最高法院驳回。
“英国人民投票决定退出欧盟，政府将践行他们的职责--按照计划在3月末以前触发里斯本条约第50条。今日的法院裁定并没有改变这一点。”该发言人说道。
“我们尊重最高法院的裁决，并将很快制定出下一步方案提交给议会。”（完）
(编译/审校 艾茂林/高琦/张荻)
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路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。