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时事要闻 | 2017年 1月 24日 星期二 18:50 BJT

英国最高法院裁决并未改变政府的退欧程序时间表--首相发言人

路透伦敦1月24日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周二称，尽管最高法院裁定政府启动退欧程序需先获得议会批准，但英国仍将在3月末以前启动退出欧盟的法律程序。

英国政府主张，特雷莎·梅可以直接行使行政权，触发里斯本条约第50条款，展开两年的退欧谈判，但这项主张遭最高法院驳回。

“英国人民投票决定退出欧盟，政府将践行他们的职责--按照计划在3月末以前触发里斯本条约第50条。今日的法院裁定并没有改变这一点。”该发言人说道。

“我们尊重最高法院的裁决，并将很快制定出下一步方案提交给议会。”（完）

(编译/审校 艾茂林/高琦/张荻)

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