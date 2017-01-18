英国脱欧事务大臣称退欧计划获得欧盟正面回应

路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。

“我们在隔夜时段从布鲁塞尔收到的一些回应反映出，有正面的反馈，坦白的讲，我想他们可能也在期待着这样的结果。”戴维斯周三对BBC电台表示。

当被问到英国人在退欧后将面对怎样的情况变化时，戴维斯称，他不认为旅行会受到限制，但表示海关检查事宜有待商谈。

“在旅行方面，这样说吧，你不会看到有什么不同。欧洲每年有3,500万人来到英国。”他表示，“我们将处理（海关检查）。这是我们将要商谈的事项之一。”（完）