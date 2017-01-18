英国脱欧事务大臣称退欧计划获得欧盟正面回应

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
“我们在隔夜时段从布鲁塞尔收到的一些回应反映出，有正面的反馈，坦白的讲，我想他们可能也在期待着这样的结果。”戴维斯周三对BBC电台表示。
当被问到英国人在退欧后将面对怎样的情况变化时，戴维斯称，他不认为旅行会受到限制，但表示海关检查事宜有待商谈。
“在旅行方面，这样说吧，你不会看到有什么不同。欧洲每年有3,500万人来到英国。”他表示，“我们将处理（海关检查）。这是我们将要商谈的事项之一。”（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)