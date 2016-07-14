英国财长哈蒙德称必须重新考量减赤速度

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月14日 - 新任英国财政大臣哈蒙德表示，他将考量英国削减预算赤字的速度应该多快，暗示他对减赤的态度将不像前任财相奥斯本那么积极。
“我们在2010年所做的，对于当时英国经济面临的挑战，是完全正确的作法，”哈蒙德周四向BBC广播表示。
“但在决定退出欧盟后，我们现在进入英国经济的一个新阶段，随着我们步入未来，我们的经济将改变，将需要一套不同标准才能达到成功，”他称。
“当然我们必须进一步降低赤字，但如何进行、何时进行、以什么速度进行、以及如何评量进展，在经济面临新环境的情况下，这是我们现在需要考量的。”
奥斯本原先的目标是，到2020年时转为预算盈余，但不久前他表示，由于公投退欧预计将对经济造成打击，他已经不再以此为目标。英国目前预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的4%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。