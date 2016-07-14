英国财长哈蒙德称必须重新考量减赤速度

路透伦敦7月14日 - 新任英国财政大臣哈蒙德表示，他将考量英国削减预算赤字的速度应该多快，暗示他对减赤的态度将不像前任财相奥斯本那么积极。

“我们在2010年所做的，对于当时英国经济面临的挑战，是完全正确的作法，”哈蒙德周四向BBC广播表示。

“但在决定退出欧盟后，我们现在进入英国经济的一个新阶段，随着我们步入未来，我们的经济将改变，将需要一套不同标准才能达到成功，”他称。

“当然我们必须进一步降低赤字，但如何进行、何时进行、以什么速度进行、以及如何评量进展，在经济面临新环境的情况下，这是我们现在需要考量的。”

奥斯本原先的目标是，到2020年时转为预算盈余，但不久前他表示，由于公投退欧预计将对经济造成打击，他已经不再以此为目标。英国目前预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的4%。(完)