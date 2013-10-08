英国副首相指责卡梅伦在欧盟问题上“玩火”

路透伦敦10月8日（记者 Peter Griffiths） - 英国自由民主党领导人、副首相克莱格(Nick Clegg)周二将表示，首相卡梅伦改革英国与欧盟关系的承诺将无法团结他的政党，可能导致退出欧盟带来的“经济自杀”。

支持英国亲近欧盟的自由民主党与卡梅伦所在的保守党共同执政。克莱格将指责卡梅伦可能引发连锁反应，或将导致英国退出欧盟。

克莱格将表示，欧盟政策必然会遭到破坏，无法安抚反对英国亲近欧盟的保守派。

“这是一种短视的政治行为，可能损害国家的长期利益。这是玩火，如果这样下去，被烧的将是英国。”他在其办公室提前公布的讲话稿中指出。

克莱格将指责那些认为欧盟是“邪恶的超级官僚机构”的英国人。

欧盟是英国最大的贸易伙伴，克莱格将指出脱离欧盟将破坏经济复苏。作为欧盟成员国，英国可以进入这个拥有5亿人的市场，并能享受全球超过50个贸易协议。

克莱格还将表示，英国的欧盟成员国地位还有助于吸引来自非欧盟国家的投资，后者将英国视为投资欧洲的跳板。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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