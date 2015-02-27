英国必须任命北极大使 否则有“落下风”之忧--上议院报告

路透伦敦2月27日 - 英国上议院北极委员会周五称，英国应该任命北极大使，否则可能在北极地区“落于下风”。

该委员会的报告指出，作为北极附近的国家，英国近期的参与“过于畏手畏脚和谨慎”，法国和日本等国已经任命了北极大使。

报告称，北极地区正在发生“重大和前所未有的”改变，温度上升速度是世界平均水平的两倍，这将影响该地区的环境和居民。随着冰川融化，北极的渔业资源将需要更好地监控，同时应采取更多措施观察该地区的石油和天然气开采可否安全进行。

“英国的做法需要更加具有战略性、更好地协调、更加有自信和主动性，否则可能存在被其他经验更少的国家在北极地区超越的风险。”报告称。

报告指出，鉴于俄罗斯外交政策的不可预见性加大，英国无法有信心地认为北极地区的和平合作将无限期地持续下去。

“应采取一切措施防止世界其它地区的地缘政治紧张局势加剧影响北极的合作，因为保护这里十分脆弱的环境符合全球利益。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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