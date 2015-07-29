英国将阻止“脏钱”藏身英国地产市场

英国周二宣称将打击使用“脏钱”购买英国高端地产的行为，承诺将披露隐匿资金于伦敦地产市场的匿名外国空壳公司所有者。英国首相卡梅伦访问新加坡期间称，英国此项承诺是打击腐败的措施之一，以确保英国不会成为“全球脏钱的避风港”。他说：“我们知道有一些高价物业--尤其是在伦敦--是海外买家通过匿名空壳公司购买的，其中一些涉及侵吞钱财或洗钱。”路透