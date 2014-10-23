美元上涨 因资金重回较高风险资产

路透纽约10月23日 - 美元周四上涨，因美国经济数据亮丽，以及欧洲和中国制造业数据优于预期，促使投资者将资金重新投入较高风险资产。

美元指数.DXY升0.10%，至85.83，受助于美债收益率和美股上升。美债收益率上升，反映了上周市场被大举抛售后，投资者的担忧缓解。

不过，纽约尾盘美元缩减涨幅，因美股削减升幅，此前美国纽约市卫生局表示，一家纽约市医院正对一名医护人员进行埃博拉病毒测试，这位病人从西非回到美国，出现发烧和胃肠不适等症状。[nL3S0SI6BV]

“市场现在仍(对埃博拉相关消息)作跳膝反应，但我认为，从目前市场的反应来看，并没有将埃博拉相关消息作为一个重大风险来消化，”BK Asset Management汇市策略部董事Boris Schlossberg说。

美国经济谘商会公布，美国9月领先指标上升0.8%，至104.4，预估为上升0.6%。8月修正后为持平。[nZOSR9AO02]周四数据显示，最新一周美国初请失业金人数上升，但潜在趋势和就业市场不断增加的势头仍然一致。

“看起来固定收益市场大局已定，收益率节节攀升，这将扶助美元涨势，也显示市场对美国经济充满信心，”Schlossberg说。

美国10年期公债收益率US10YT=TWEB升至2.27%，因投资者卖出避险资产。

“美元/日圆升幅不错，市场出脱利差交易，”法国兴业高级汇市策略师Sebastian Galy说。“所以风险交易增强，投资者在美国经济增强时寻求收益。”

美元兑日圆JPY=升至10月8日来最高水平108.35日圆，上涨逾1%。美元兑日圆周四尾盘报108.16日圆，升0.94%。欧元兑日圆EURJPY=录得类似的升幅，报136.82日圆。

欧元兑美元EUR=周四稍早从两周低位回升，受助于欧元区企业活动增长提速。不过，欧元尾盘基本持平在1.2650美元。

欧洲和中国采购经理人指数改善，部份缓解了对这两大主要经济体经济前景的忧虑。

欧元上涨可能短暂，因为市场仍预计欧元区将出台更多货币宽松政策，欧元区面临通缩风险，以及担心欧洲银行业体质。

新西兰元兑美元NZD=大跌1.24%，报0.7828美元，因新西兰通胀数据较预期疲弱，该数据可能为新西兰央行进一步推迟升息提供空间。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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