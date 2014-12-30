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国际财经 | 2014年 12月 31日 星期三 07:26 BJT

英国一女医护人员确诊染上埃博拉 制药商Tekmira股价上涨

路透12月30日 - 加拿大制药商TekmiraTKMR.O股价上扬，此前英国格拉斯哥一位女性医护人员确诊染上埃博拉病毒。

Tekmira上周表示，将提供其处于试验阶段的抗埃博拉药之一，用于明年将在西非进行的临床研究。

在美国上市的Tekmira股价周二早盘上升1.23%，报14.03美元。(完)

(编译 白云; 审校　利棣儿)

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