英国第二季经常帐赤字大幅收窄 生活水准快速提升

路透伦敦9月30日 - 周三公布的官方数据显示，英国6月当季经常帐赤字缩窄幅度远大于预期，而生活标准年升速创下逾五年最快。

英国统计局对经济增长初值略作修正，但贸易收支和家庭收入增长新数据缓解了对于复苏状况的担忧。

英国第二季经常帐赤字降至168亿英镑，与国内生产总值(GDP)的比率降至3.6%的两年最低，并且远低于分析师预估的赤字222.5亿。第一季为赤字240亿。

家庭实质可支配收入较上年同期增长3.7%，为2010年第一季以来最大涨幅，得益于雇员薪资年增速创下2007年以来最快。

英国2015年第二季GDP终值为较前季增长0.7%，与8月28日公布的初值持平，当季GDP较上年同期增幅略下修至2.4%。

2014年全年GDP增幅从3.0%下修至2.9%，但仍为2005年以来的最大增幅，2015年第一季GDP增幅修正后仍为0.4%。

周三的数据证实，英国经济在今年上半年强劲增长，但数据未能很好地反映出中国和其他新兴市场最近数月动荡对英国产生了多大影响。这些市场的动荡对英国出口构成了打击。

英国国家统计局还下修了对企业投资的预估，原因是对小企业、研发和软件的计算有所调整。(完)