英国1月家庭财务状况恶化至五个月最差--Markit

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦1月20日 - Markit周三公布的一项调查显示，1月英国家庭财务状况恶化至五个月最差，因就业机会减少，工作变得不稳定。
Markit称其家庭财务指数显示，预期未来12个月升息的受访者比例已经升至71%，为去年9月以来最高，尽管鲜有迹象显示英国央行准备采取行动。
“使财务状况指数恶化的因素包括，对工作稳定的担忧、职场活动增长放缓，以及可支配存款和现金减少速度加快等，”Markit经济学家Philip Leake表示。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。