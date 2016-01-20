英国1月家庭财务状况恶化至五个月最差--Markit

路透伦敦1月20日 - Markit周三公布的一项调查显示，1月英国家庭财务状况恶化至五个月最差，因就业机会减少，工作变得不稳定。

Markit称其家庭财务指数显示，预期未来12个月升息的受访者比例已经升至71%，为去年9月以来最高，尽管鲜有迹象显示英国央行准备采取行动。

“使财务状况指数恶化的因素包括，对工作稳定的担忧、职场活动增长放缓，以及可支配存款和现金减少速度加快等，”Markit经济学家Philip Leake表示。(完)