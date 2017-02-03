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国际财经 | 2017年 2月 3日 星期五 09:06 BJT

英国央行总裁卡尼称最新经济成长预测并不意谓着公投没有后果

路透伦敦2月2日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，央行最新的英国经济成长预测，并不意谓着去年英国公投退欧将不会造成任何后果。

英国央行表示，如今预期今年经济将增长2.0%，高于分析师预测，以及先前预估的1.4%。

“该较强劲的预测并不意谓着公投没有任何后果，”卡尼在英国维持利率决议不变后的记者会上表示。

“未来各种安排的不确定性仍令企业投资承压，而自2015年底以来，企业投资一直呈现持平。”(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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