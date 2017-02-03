英国央行总裁卡尼称最新经济成长预测并不意谓着公投没有后果

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月2日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，央行最新的英国经济成长预测，并不意谓着去年英国公投退欧将不会造成任何后果。
英国央行表示，如今预期今年经济将增长2.0%，高于分析师预测，以及先前预估的1.4%。
“该较强劲的预测并不意谓着公投没有任何后果，”卡尼在英国维持利率决议不变后的记者会上表示。
“未来各种安排的不确定性仍令企业投资承压，而自2015年底以来，企业投资一直呈现持平。”(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。