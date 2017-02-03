英国央行总裁卡尼称最新经济成长预测并不意谓着公投没有后果

路透伦敦2月2日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，央行最新的英国经济成长预测，并不意谓着去年英国公投退欧将不会造成任何后果。

“该较强劲的预测并不意谓着公投没有任何后果，”卡尼在英国维持利率决议不变后的记者会上表示。