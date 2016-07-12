英国将在未来一年陷入衰退--贝莱德

罗尔斯-罗伊斯与英美和巴西当局就贿赂调查达成和解
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透伦敦7月12日 - 贝莱德(Blackrock)周二表示，英国未来一年将会陷入衰退，未来五年的每年成长幅度将会因为英国退欧而至少减少0.5个百分点。
“目前衰退已经成为我们的基本假设，”这家全球最大资产管理公司的首席投资策略分析师Richard Turnill表示，他并称在英国公投决定退出欧盟后，政治及经济不确定性将居高不下。
他称，“在英国的投资可能会大幅减少。”
贝莱德称，英镑料将进一步下跌，因英国央行料将利率调降至零并扩大买债计画，不过英镑兑美元料不会跌至平价水准。
英镑上周触及31年低点1.2796美元，自6月23日公投后下跌约15%。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。