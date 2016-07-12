英国将在未来一年陷入衰退--贝莱德

路透伦敦7月12日 - 贝莱德(Blackrock)周二表示，英国未来一年将会陷入衰退，未来五年的每年成长幅度将会因为英国退欧而至少减少0.5个百分点。

“目前衰退已经成为我们的基本假设，”这家全球最大资产管理公司的首席投资策略分析师Richard Turnill表示，他并称在英国公投决定退出欧盟后，政治及经济不确定性将居高不下。

他称，“在英国的投资可能会大幅减少。”

贝莱德称，英镑料将进一步下跌，因英国央行料将利率调降至零并扩大买债计画，不过英镑兑美元料不会跌至平价水准。

英镑上周触及31年低点1.2796美元，自6月23日公投后下跌约15%。(完)