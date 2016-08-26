焦点：脱欧给英国经济埋下的“炸弹”暂时没有引爆

路透伦敦8月26日 - 尽管6月公投决定退出欧盟的结果颇有震撼力，但在英国的主要商圈购物者依然万头攒动，也没有见到什么大企业陷入困境的迹象，一些喜欢哗众取宠的小报甚至在谈论退欧之后的经济荣景。

经济学家一边倒地认为，现在判断英国如何应对退欧带来的长达数年的不确定性，还为时过早；然而有越来越多人相信，几周前还被认为有可能出现的衰退，现在看来英国似乎可以避免。

表面上看，初期的乐观情绪同公投前的警告形成鲜明对比。英国前首相卡梅伦曾警告，退出欧盟将给“经济埋下炸弹”。

英国工业联盟(CBI)周四公布的数据显示，8月零售销售创出六个月来最强表现，收复了英国公投决定退欧后最初的多数失地，部分因为英镑贬值吸引了海外购物者。上周公布的官方数据显示，英国7月请领失业金人数意外下降。

在6月23日公投之前，英国财政部警告称，若公投结果为脱欧，意味着房主将面对借贷成本的上升，经济会陷入“自制的衰退（DIY recession）”，股市也有可能下跌。

不过，英国央行8月4日的降息之举料令近一半的抵押贷款者获益，同时英国股市已经上涨。

英国一些支持退欧的报纸对类似这样的消息高呼欢迎。“留在欧盟就是错误的！”每日快报(Daily Express)本月稍早宣称道，并称“退欧带来英国的繁荣。”

不过多数分析师并非这么乐观，提醒称这些正面迹象恐难长久，围绕英国退欧带来的不确定性将持续数年。

**‘未来会如何我们并不知道’**

英国新任首相特雷莎·梅(Theresa May)曾表示过，在英国同欧盟开始正式谈判前，今年她将不会启动第50条退欧条款。

“事实上英国虽然避开了眼前的危机，但并没有透露接下来的故事会怎么发展，”贝伦贝格银行首席经济分析师Holger Schmieding说道，并补充道他认为英国将有可能避开技术性衰退，即经济产出连续两个季度出现下滑。

企业调查和一些通胀的前瞻性指标亦表明，小心驶得万年船不是没有道理。

英镑在公投后的暴跌已令工厂的价格压力攀升，从而威胁到消费者未来的购买力。

在英国公投后，市场研究公司GfK所编撰的消费者信心指数亦告大跌。这份调查通常预示着未来几季家庭支出的变化。

周四出炉的路透调查显示，英国公投退欧将对该国房价及成交量造成不利影响。这显示英国消费财富的基石--房地产市场的前景不明。

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员古哈德表示，到目前为止，几乎未见投资、库存水准及建筑等经济关键领域的数据出炉。

“我想不论是认为一切都没问题、过度担忧、抑或认为这些疑虑是有道理的，都是很危险的立场，”现任伦敦政经学院教授的古哈德指出。“坦白说，答案是我们并不知道。”

**英国股市上涨**

尽管经济学家的看法仍为一大疑虑所在，但金融市场却是一片光明。

在英国公投退欧后，投资者原本准备迎接全球经济面的重大冲击；但英国富时100指数.FTSE却在公投后上涨约8%，主因企业海外收益因英镑贬值而受惠。

以英国国内中型企业为主的富时250指数.FTMC目前涨约5%。

一些大型雇主，以汽车生产商日产汽车为例，表示他们在英国的投资计划要看其与其他国家达成的交易协议而定。

英国公投退欧后英镑跌势惠及一些企业；英镑兑美元一度下跌近15%。例如，英镑下跌提振了制造业者的出口，但英镑跌势亦反映出英国经济前景疲弱。

“大体上说，汇市走势显示所有英国资产价值低于原先水平，”英央行前副总裁Rupert Pennant-Lea在金融时报上撰文称。

“英国人比6月23日公投计票那天之前更穷了，而这一现实情况在后来的这几个月变得日益明显。”

但对近期乐观数据作出反应的投资者本周削减了英镑空头部位，这提振英镑上扬。英镑兑主要货币已开始小涨，但兑美元较公投前水准仍低约11%，凸显投资者如何看待英国经济面临的挑战。

**英国之外**

许多国际投资者担忧英国脱欧或将削弱欧盟，并损害整个欧元区的企业和市场信心。但各项调查显示，目前几乎尚无影响。

因此，多家银行都在修正对欧洲央行实施进一步刺激措施的预期。摩根大通称，坚实的经济增长数据出炉后，预计欧洲央行不再降息、或是在9月宣布扩大购债计划。

美联储曾广泛地发出警告，称英国公投脱欧将引起金融混乱的风险，这也是其今年维持当前利率、不升息的原因之一。但英国公投之后，美国经济几乎毫无退缩。

目前，经济学家们正把眼光放远。下月将发布的官方数据将为英国经济脱欧后的韧性提供更好的判断，并提供7月制造业、服务业和建筑业更为详细的分项数据。

“任何短期的增长放缓都很重要，但脱欧后更主要的是经济的长期走势，”美银美林经济师Robert Wood说道。“我们认为，离开欧洲单一市场可能降低英国对外贸易的开放程度，而且会因此在长期损及经济表现。”(完)