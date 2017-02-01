继去年对脱欧公投反应强韧后 2017年英国经济成长前景上修--NIESR

路透伦敦2月1日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周三称，目前看来英国经济在去年对英国脱欧公投做出颇为强韧的反应后，2017年料也仅会小幅放缓；不过如果当初选择留在欧盟，英国经济的表现恐怕还要比这好很多。

该研究院最新预计，2017年英国经济料增长1.7%。

这比2016年仅小幅放缓。尽管受到脱欧公投的影响，但2016年英国经济增长仍然领先于世界其他发达国家，让支持脱欧的政坛人士感到高兴。

NIESR与英国央行等一样，公投后逐步上调对英国经济增长的短期预测，主要因消费者继续支出。

英国公投脱欧数周后，NIESR预测英国2017年经济增长率将仅有1%。但11月时，NIESR上修预估至1.4%。

外界预计英国央行周四也料将宣布较高的经济增长率预测，但央行可能对其下一步政策动作是升息还是降息保持中性立场。

NIESR分析师Simon Kirby说，他仍然预计今年消费者将因英镑贬值和物价上升而吃苦头。但进口疲软加上出口增加，将有助于2017年国内生产总值(GDP)。

“这些数字不见得能够实现，”Kirby表示。“这无法弥平产出缺口，尽管表面上看，你可能认为这些数字看起来挺合理的。”

他表示，在去年6月公投前，NIESR曾预估英国经济在2017年成长2.7%。

NIESR目前预测英国经济2018年成长1.9%。

2017年消费者物价通胀预计平均为3.3%，低于NIESR在去年11月作出的预估值，因英镑兑其他主要货币在11月之后有所反弹。

NIESR还表示，预计英国通胀率将一直保持在英国央行目标水准2%上方，直到2020年，但央行估计要到2019年中才可能考虑升息。

对于英国庞大的经常帐赤字，NIESR认为，赤字与GDP之比料可在2017年缩窄到2.7%，低于2016年的4.7%，并且受英镑汇率走低的帮助，英国有望在2019年转为经常帐盈余。（完）