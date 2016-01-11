（更正）英国作为制造业基地的竞争力下降--行业调查

(更正：因译文有误，第三段改为“在出口带动下复苏”，非“在出口带动下服务”)

路透伦敦1月11日 - 英国工程雇主联合会(EEF)表示，英国作为制造业基地的竞争力正在降低。该组织警告政府，不要加重国内汽车、化学品和其它产品制造商的成本压力。

EEF代表了5,000家制造、工程和科技企业，该组织称其调查显示，56%的受访者认为英国是具有竞争力的产品制造地，比例低于去年的70%。

过去两年英国经济增速快于其他大多数富裕国家。但增长是受服务业带动，制造业没有像政府希望那样在出口带动下复苏。

“这是一个警钟，我将敦促政府与业者一起未雨绸缪，为本行业降低风险及增加机会，”EEF执行长Terry Scuoler称。

EEF首席经济学家Lee Hopley表示，这份调查反映出，对劳工成本增加和监管力度提高的担忧升温。

“对我们专注于在这个国家打造一个具有竞争力的制造业基地一事，企业抱有很大信心是非常重要的，”她说。

英国工业联盟(CBI)上个月表示，政界人士对就业市场的干预可能过多，此前英国财政大臣奥斯本宣布上调最低工资并征收学徒税。

回覆EEF访查的286名企业高管中，有36%认为企业成本上升压力，是今年成长的一项潜在风险。

受访的制造商中，近半数认为未来一年风险高于机遇。42%的制造商认为汇率大幅波动是一项风险，反映出近年来对英镑升值的担忧。

其次，受访者担心英国出口商主要市场的潜在经济波动，以及英国是否退出欧盟的不确定性，将这两个因素视为风险的受访者比例都是36%。

英国首相卡梅伦已经承诺，在2017年底前举行是否退欧的公投之前，要重塑英国与欧盟的关系。英国可能在今年某个时候举行退欧公投。(完)